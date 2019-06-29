2019/06/29 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

دعا تحالف سائرون، السبت، 29 حزيران، 2019، لاصدار قرار بمنع سفر المحافظين المقالين والتحقيق معهم بحال وجود ملفات فساد بحقهم.

وقال النائب صباح الساعدي بحضور عدد من نواب سائرون، إنه "إنسجاما مع مشروع الاصلاح وما تزامن بالمحافظات من عمليات استجواب واقالة للمحافظين وبما يلبي طموحات المواطنين في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، نطالب مجالس المحافظات بتحريك شكاوى ضد المحافظين المقالين بحال كانت ملفات فساد وهدر مال عام بحقهم".

وطالب، "مجلس مكافحة الفساد بمنع سفر المقالين وعرض ملفاتهم بالمجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم لمناقشتها"، مبينا ان "سائرون قدم طلبا لمجلس مكافحة الفساد بهذا الشان".

بغداد اليوم - بغداد

أجل مجلس النواب، السبت، 29 حزيران، 2019، انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن، مجلس النواب أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

قرر مجلس النواب، السبت (29 حزيران 2019)، ادراج فقرة الت

بغداد اليوم - بغداد

عبر امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، السبت 29 حزيران 2019، عن رفضه لاقتحام سفارة البحرين ببغداد من قبل متظاهرين فيما اشار الى ان موقفه المعلن هو الالتزام بموقف العراق بعدم استخدام اراضيه لاستهداف اي طرف او دولة.

وقال الخ

بغداد اليوم - بغداد

قال الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، السبت، 29 حزيران، 2019، إن تعدد اجهزة مكافحة الفساد في العراق، فساد اخر، فيما بين أن هناك وزراء في الحكومة الحالية "فاسدون".

وذكر الخزعلي في كلمة له بمهرجان اقامته ه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سائرون يدعو لاصدار قرار بمنع سفر المحافظين المقالين والتحقيق معهم بحال وجود ملفات فساد بحقهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سائرون يدعو لاصدار قرار بمنع سفر المحافظين المقالين والتحقيق معهم بحال وجود ملفات فساد بحقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).