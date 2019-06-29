ترامب يلغي الحظر الامريكي على هواوي الصينية للهواتف

2019/06/29 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر الأمريكي المفروض على الهواتف الصينية / هواوي/ليسمح بذلك للشركات الأمريكية بالتعامل مع الشركة الصينية.وقال ترامب بعد محادثات أجراها مع الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية اليوم السبت، إن الصينيين يعتقدون أنهم قادرون على عمل شيء لا يمكن لأحد القيام به /تقنيات اتصالات الجيل الخامس 5G/ […]

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