الخزعلي يكشف عن ملامح سيناريو أميركي جديد للعراق يمر عبر البصرة

2019/06/29 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت، عن ملامح سيناريو أميركي ضد العراق يبدأ من استغلال التظاهرات الشعبية في البصرة، لافتا إلى أن واشنطن لديها قرار بإسقاط الحكومة وتحويل العراق الى ليبيا ثانية.وقال الخزعلي في كلمة القاها خلال احتفالية اقامتها هيئة الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى ثورة العشرين وتابعتها /المعلومة/، […]

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