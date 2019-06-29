2019/06/29 | 12:20

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قناة سعودية: سليماني أمر فصائل في الحشد الشعبي باقتحام سفارة البحرين ببغداد

كلمة -

متابعة

قالت قناة العربية، السعودية، يوم السبت، إن قائد فيلق

القدس الإيراني قاسم سليماني أصدر أمراً لأبو مهدي المهندس قائد

الحشد الشعبي لاقتحام سفارة البحرين في بغداد.

ونقلت القناة عن مصدر لم تسمه القول: إن "الفصائل التي اقتحمت سفارة

البحرين في بغداد تتصدرها كتائب حزب الله وعبد الأمير العبودي

المسؤول السياسي في "كتائب سيد الشهداء"، وأمير القريشي مسؤول إعلام

النجباء، وشبل الزيدي من كتائب الإمام علي، وعبد الأمير من مكتب

كتائب حزب الله، وقاموا بجمع قرابة 100-150 عنصرا للتظاهر أمام

سفارة البحرين في بغداد، احتجاجاً على ورشة المنامة، وقد اقتحموا

السياج الخارجي للسفارة".

وأكد أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، دعا مرة أخرى

للتظاهر أمام السفارة، مؤكدا أن الداخلية العراقية اعتقلت الأتباع

وتركت الرؤوس.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، قيام بعض

المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين لدى بغداد.



وأكدت في بيان

التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر.

كما شددت الوزارة على أن أمن السفارات خط أحمر لا يسمح بتجاوزه،

مضيفة "أن السلطات الأمنية اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى

الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن والمُحرِّضين على تلك الأعمال".

إلى ذلك، أعلنت في بيان الجمعة أنها "ألقت القبض على عدد من مقتحمي

سفارة البحرين، لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، علاوة

على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة ضد أي اقتحام أو

اعتداء على موظفيها، ومنع أي إخلال بأمنها".

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