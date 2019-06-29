عبدالمهدي يثني على دعم مجلس الأمن للعراق وشعبه وحكومته

2019/06/29 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، السبت، اعضاء مجلس الأمن الدولي الذي يزور بغداد، حيث شكر اهتمام المجلس ودعمه للعراق وشعبه وحكومته....

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