لمستخدمي “هواوي”… انتهى زمن العقوبات على هواتفكم

2019/06/29 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ألغى #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب، اليوم السبت، #الحظر الأمريكي المفروض على الهواتف الصينية “#هواوي”، ليسمح بذلك للشركات الأمريكية بالتعامل مع الشركة الصينية.ترامب قال بعد محادثات أجراها مع […]

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