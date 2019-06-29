بوتين يؤكد اتفاقه مع السعودية على خفض انتاج النفط

2019/06/29 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد الاتفاق الذي ‏يحدّ من إنتاج النفط، نظراً لوفرة الإمدادات في العالم.‏ وقال بوتن للصحافيين عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا :”سنمدد الاتفاق، (نحن) روسيا ‏والسعودية، وبالنسبة للمدة، سنفكر في ذلك، فربما لستة أو تسعة أشهر، ويرجح أن يكون ذلك ‏حتى

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