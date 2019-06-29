السامرائي: سلطة أميركا في العراق باتت هامشية جدا

2019/06/29 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الاسبق وفيق السامرائي، السبت، سلطة اميركا في العراق بـ”الهامشية جدا” بعد الاحداث الأخيرة، فيما اشار إلى ان التركيز التركي قل خلال الفترة الأخيرة.وقال السامرائي على صفحته “الفيسبوك” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “كان بعض الواهمين يظنون ويعولون على ما ترسم أوهامهم عن وجود انقسام شعبي عراقي وزيِّنت لهم فكرة […]

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