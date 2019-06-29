2019/06/29 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر أعداد كبيرة من العراقيين ينتظرون تقديم طلبات لتوظيفهم في هيئة التقاعد الوطنية ببغداد .هذا وأثار الفيديو غضب ناشطو مواقع التواصل حيث قال البعض أن “التعيين لاثنين من يدفع اكثر والواسطات” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “شاهد”..



حشود تنتظر قبولها بوظيفة هيئة التقاعد ببغداد النعيم نيوز.

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