الزوراء يحتفل بمرور نصف قرن على تأسيسه

2019/06/29 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يحتفل نادي الزوراء الرياضي، اليوم السبت، بمرور 50 عاماً على تأسيس النادي عام 1969.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “نادي الزوراء يحتفل اليوم بمرور 50 عاماً على تأسيسه من قبل مؤسسه ايوب عدنان صبري”.واوضح ان “النادي العريق، استكاع خلال نصف قرن ان يتوج بالعديد من […]

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