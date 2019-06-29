2019/06/29 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC شددت النائب عن المشروع العربي ناهدة الدايني، اليوم السبت، على ان وزارة التربية من حصة المشروع العربي وفق الاستحقاق الانتخابي، فيما بينت انه تم الاتفاق على ذلك مع الكتل السياسية لكن هناك توجه نيابي بعدم التصويت على مرشحتنا.وقالت الدايني في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “رئيس مجلس الوزراء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدايني: التربية من حصة المشروع العربي وفق الاستحقاق الانتخابي المركز الخبري الوطني.

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