فاشية التيارات الدينية

2019/06/29 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد حسن دايش يُعرف الكاتب المصري حامد عبد الصمد الفاشية على انها :دين سياسي يعتقد اتباعها انهم يملكون الحقيقة المطلقة ،يقف قائدهم على قمة هرم السلطة، متسلحا بمهمة مقدسة، هي...أكمل القراءة ←

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