هل الصراع الأمريكي – الإيراني صراع ديّكة..؟؟

2019/06/29 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار الجبوري صراع الديّكة ، موروثٌ سومري عراقي قديم ،ينتهي بإنهاك أحد الطرفيّن، ويُعلن فيه الطرف الفائزهزيمة غريمه، هكذا هو الآن الصراع الأمريكي – الايراني في المنطقة ،فلِمنْ ستكون...أكمل القراءة ←

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