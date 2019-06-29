ترامب يريد مقابلة كيم على الحدود لمدة دقيقتين والأخير يرد

2019/06/29 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه يود لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في مطلع هذا الأسبوع، في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية، في وقت لاحق السبت، بعد الانتهاء من قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.وقال ترامب على تويتر: "أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود (المنطقة المنزوعة السلاح) كي أصافحه فقط، وأقول له مرحبا.



إذا جاء إلى هناك سنرى بعضنا لمدة دقيقتين هذا كل ما نستطيعه، ولكن هذا سيكون أمرا طيبا".

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