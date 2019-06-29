نائب يكشف عن وفاة قيادي بالحشد نتيجة التعذيب في مكتب مكافحة مخدرات البياع

2019/06/29 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، السبت، عن وفاة القيادي في الحشد الشعبي جواد كاظم شبل سلطان نتيجة التعذيب في مكتب مكافحة المخدرات بالبياع، داعيا وزير الداخلية الى فتح تحقيق فوري بالحادث.

وقال عليوي في بيان تلقتوكالة كل العراق الاخبارية [اين]نسخة منه، إن "حزب البعث وبعض الخلايا المتعاونة مع داعش تحاول تشويه سمعة وزارة الداخلية من خلال عمليات التعذيب والوصول إلى حد الموت"، لافتا الى أنة ذلك "جزء من عمل ازلام النظام البائد".

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