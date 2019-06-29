رئيس مجلس كربلاء يقدم استقالته من المجلس بعد انتخابه محافظا

2019/06/29 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة نصيف الخطابي استقالته من رئاسة مجلس المحافظة بعد انتخابه من قبل اعضاء المجلس محافظا لكربلاء خلفا للمحافظ المقال عقيل الطريحي .وذكر الكتب الاعلامي لرئيس المجلس سيخلف في عضوية مجلس المحافظة بدلا للخطابي زهير الكريطي بحسب قانون مجالس المحافظات لاكمال العدد البالغ 27 عضواً .

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