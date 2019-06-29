عليوي: ما يجري بمكتب مكافحة المخدرات في بغداد ينذر بالخطر

2019/06/29 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عليوي في بيان عن مكتبه الإعلامي، وحصل عليه موقع "الغدير"، ان" حزب البعث وبعض الخلايا المتعاونة مع داعش تحاول تشويه سمعة وزارة الداخلية من خلال عمليات التعذيب والوصول إلى حد الموت هذا هو جزء من عمل ازلام النظام البائد فعليه نطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق فوري بمقتل المجاهد المجنى عليه، جواد كاظم شبل سلطان، معاون امر لواء ٢٩ أنصار الحجة بالحشد الشعبي الذي تعرض للقتل في مكتب مخدرات البياع وخلال ليلة واحدة توفي من أثر التعذيب دون تدوين أقواله".انتهى..م.م

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