الخزعلي: تعدد اجهزة مكافحة الفساد في العراق فساد اخر

2019/06/29 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم السبت، إن" تعدد اجهزة مكافحة الفساد في العراق، فساد اخر، فيما بين أن هناك وزراء في الحكومة الحالية "فاسدون".

وقال الخزعلي في كلمة له خلال مهرجان هيئة الحشد الشعبي بالذكرى السنوية لثورة العشرين، أن" هناك فرصة حقيقية للقضاء على المحاصصة، وعلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان لا يفوتها، وعلى الحكومة ان لا تضعف او تستجيب للمصالح الضيقة".

وأوضح، انا" اعلنا موقفنا بعدم توفير أي حصانة لأي وزير فاسد"، مؤكدا، ان" تعدد أجهزة الدولة لمحاربة الفساد يمثل وجها من أوجه الفساد الاداري"، موضحاً أن "حيتان كبيرة تقف وراء الفساد المستشري منذ 2003".

ودعا في كلمته، العمل على ازالة الامتيازات المجحفة لبعض الشرائح والموظفين، ويجب احقاق العدالة الاجتماعية عبر تشريع قانون ضمان اجتماعي منصف وعادل".انتهى..م.م

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