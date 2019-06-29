2019/06/29 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية المعارضة الشيخ عبد الله الصالح، السبت، اقتحام السفارة البحرينية في بغداد “ردة فعل طبيعي” على تصريحات وزير الخارجية خال بن أحمد آل خليفة، متهما النظام الحاكم بـ”التآمر” على القضية الفلسطينية.وقال الصالح في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اقتحام السفارة البحرينية في بغداد هو ردة طبيعية على تصريحات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معارض بحريني لـ”المعلومة”: اقتحام سفارة المنامة ببغداد ردة فعل طبيعية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معارض بحريني لـ”المعلومة”: اقتحام سفارة المنامة ببغداد ردة فعل طبيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).