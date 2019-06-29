العراق يعتزم توقيع مذكرتي تفاهم مع مصر وإيران لتطوير السياحة

2019/06/29 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم السبت، عن عزمها توقيع مذكرتي تفاهم مع مصر وإيران بهدف تطوير القطاع السياحي.

وقال مدير العلاقات والاعلام في

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