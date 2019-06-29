صادقون تطالب صالح بالمصادقة على تنفيذ إحكام الإعدام بحق منفذي مجزرة سبايكر

2019/06/29 | 12:28

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العهد نيوز- بغداد

طالب النائب حسن سالم، رئيس الجمهورية بالمصادقة على تنفيذ احكام الاعدام بحق منفذي مجزرة سبايكر.



بالتزامن مع الذكرى السنوية للفاجعة الاليمة بتاريخ 2019/6/12.

واضاف

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