بالصور.. مقاتلو اللواء 19 بالحشد يتسلمون بطاقة الـ

2019/06/29 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت مديرية المالية بطاقات الـ كي كارد الى مقاتلي اللواء التاسع عشر في الحشد الشعبي المرابطين في الحدود العراقية السورية ضمن قاطع عمليات عكاشات.

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