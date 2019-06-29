الفياض: الحشد ليس أداة فرقة ولن يخضع لغير الحكومة

2019/06/29 | 12:34

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بغداد :سومر نيوز

شدد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، أن الحشد ليس أداة فرقة كما يدعي البعض ولن يكون خاضعا ال...

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