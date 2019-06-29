الصيدلي: تقاذف كرة اللهب بين الحكومة والبرلمان ليس حلاً

2019/06/29 | 12:34

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب محمد اقبال الصيدلي، السبت، ان تقاذف كرة اللهب بين الحكومة والبرلمان ليس حلاً.

وقال الصيدلي...

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