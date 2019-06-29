وزير الشباب: لهذا السبب رفضت الجلوس مع عبد الاله والجميلي على طاولة واحدة

2019/06/29 | 12:34

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بغداد :سومر نيوز

كشف وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، السبت، سبب رفضه الجلوس مع اعضاء اللجنة الاولمبية الاولمبية الوطني...

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