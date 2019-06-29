الاتحاد الأوروبي: الدول الموقعة تسعى لرفع العقوبات عن إيران لضمان استمرارية التجارة معها

2019/06/29 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الأوروبي أن الدول الموقعة في الاتفاق النووي الإيراني، اتفقت على تكثيف جهودها لرفع العقوبات عن إيران.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره عقب اجتماع لممثلي الدول الموقعة في فيينا، إن هذا الاتفاق لا يزال عنصرا محوريا في النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية، مشيرا الى أن الدول الموقعة تسعى لرفع العقوبات عن إيران لضمان استمرارية التجارة معها.

وأكد البيان، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الدول المشاركة في الاجتماع بتفعيل نظام “انستكس” لتنفيذ العمليات المالية والتجارية مع إيران، مبينا أن إيران أنشأت مؤسسة خاصة للتجارة مع دول الاتحاد الأوروبي.

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