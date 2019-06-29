صحيفة: السُنة يتقاتلون على وزارة التربية لأنها تُنظم الانتخابات وثريَّة بالأموال

2019/06/29 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ذكرت صحيفة “العرب” اللندنية، اليوم السبت، في تقريرٍ لها، أن #وزارة_التربية العراقية، تُشكل قيمةً سياسية ومادية #بالغة الأهمية، وهي تتدخل في عملية إحالة عقود إنشاء المدارس […]

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