العراق إنتهى من على خارطة الإنسانية

2019/06/29 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي أموال ..سلاح ..أحزاب ..إعلام ..رجال ..نفاق محشى بالرصاص والنار ! بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين الخير والشر خيطٌ رفيعٌ جداً...أكمل القراءة ←

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