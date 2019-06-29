2019/06/29 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، السبت، ان “انتصارنا” على داعش يعني الانتصار على مشاريع من يقف خلفهم، فيما عبر عن اسفه لعدم اخذ هذه الثورة حقهما من الاهتمام من قبل “الكثيرين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ قيس الخزعلي:انتصارنا على داعش يعني الانتصار على مشاريع من يقف خلفهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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