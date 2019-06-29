2019/06/29 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، ان الحشد الشعبي اُسس للدفاع عن الدولة وهو امتداد لثورة العشرين، مؤكدا ان الحشد سيكون في الطلعية للدفاع عن العراق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالح الفياض:الحشد أُسس للدفاع عن الدولة وهو إمتداد لثورة العشرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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