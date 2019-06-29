قيادي تركماني يحذر من “طبخة خارجية” لإعادة البيشمركة إلى كركوك

2019/06/29 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر القيادي التركماني النائب السابق جاسم البياتي، السبت، من وجود “طبخة خارجية” لإعادة قوات البيشمركة الى تموضعها السابق في محافظة كركوك، مشيرا إلى وجود قلق وارتياب عربي وتركماني من “عدم اهتمام” رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن ما يجري في المحافظة.وقال البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما جرى خلال الايام الماضية من تفجيرات […]

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