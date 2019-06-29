قيس الخزعلي: نرفض اقتحام السفارة البحرينية كما رفضنا اقتحام القنصلية الايرانية في البصرة

2019/06/29 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم السبت، في ذكرى ثورة العشرين، انه يرفض اقتحام السفارة البحرينية كما رفضنا اقتحام القنصلية الابرانية في البصرة.

وأضاف في تصريح تابعه “النور نيوز” ان “هذا الموقف هو مبدئي مع جميع البعثات الدبلوماسية المتواجدة في العراقي كونها جزء من السيادة العراقية”.

وتابع “وهذا الموقف مبدئي ونرفض الاعتداء على المقرات الرسمية لا نقبل به” مشيرا الى “دور العمالة الكاملة التي تقوم بها البحرين للكيان الصهيوني في الوقت الحالي”.

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