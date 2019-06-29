صالح لاعضاء مجلس الامن: العراق حريص على استقرار المنطقة

2019/06/29 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله اعضاء مجلس الامن ان “العراق حريص على المساهمة في الجهود البناءة لترسيخ الاستقرار في المنطقة ومؤكدا ادامة التواصل والمشاورات مع مجلس الامن الدولي.واشار الرئيس في بيان ، الى ان العراق يسعى لممارسة دوره على الصعيدين الاقليمي والدولي، والمساهمة في الجهود البناءة لترسيخ الاستقرار، ورغبته الجادة في تسوية المسائل الدولية بالطرق السياسية عبر تشجيع الحوار بين الاطراف كافة، مشدداً على اهمية الحفاظ على سيادة العراق وسلامة امنه ووحدته ازاء التحديات والازمات التي تشهدها الساحة الاقليمية.

وشدد على ان العراقيين انتصروا على الارهاب وحرروا مدنهم وامامهم مهام كبيرة لغرض للحفاظ وحدته وتحقيق ازدهاره، وهذا لن يتحقق دون مساندة وعون المنظمات الاممية والدولية والاشقاء والاصدقاء.

بدوره، عبر الرئيس الدوري لمجلس الامن عن دعمه والمنظمة الدولية للشعب العراقي وحكومته وسيادته، مشيداً بالسياسية المتوازنة التي ينتهجها العراق والحرص على الالتزام بمقررات مجلس الامن مما يدلل على صحة مساره السياسي وانفتاحه على المحيط الإقليمي والدولي.

واستعرض سيادة الرئيس مع الوفد اخر مستجدات وتطورات الاوضاع السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي وازمات المنطقة، وضرورة العمل المشترك لانهاء الازمات والتوترات.

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