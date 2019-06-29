استشهاد قيادي في الحشد الشعبي بعد تعرضه للتعذيب في ليلة واحدة قضاها في مكتب مكافحة المخدرات في بغداد

2019/06/29 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة بدر، أحد فصائل الحشد الشعبي، كريم عليوي، اليوم السبت، عن استشهاد القيادي في الحشد، جواد كاظم شبل، إثر تعرضه للتعذيب في مكتب مكافحة المخدرات بمنطقة البياع ببغداد.وطالب عليوي في بيان صحفي وزير الداخلية العراقي بفتح “تحقيق فوري بمقتل المجاهد المجنى عليه جواد كاظم شبل سلطان، معاون آمر اللواء 29 (أنصار …

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