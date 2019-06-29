2019/06/29 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، اليوم السبت، انه لا توجد أي بوادر لتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق، رغم الاتفاق مع شركة كورية على تنفيذه.وقال البخاتي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “قطار بغداد المعلق، تم دفع 45 مليون دولار للتصميم فقط، وهذا المبلغ يمكن ان يشمل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البخاتي: لا توجد بوادر لتنفيذ قطار بغداد المعلق رغم الاتفاق مع شركة كورية المركز الخبري الوطني.

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