2019/06/29 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

السبت 29 يونيو 2019 | 01:24 مساءً | عدد القراءات : 4

الجمارك تصدر تنويها الى المسافرين عبر مطار بغداد والنجف والبصرة

بغداد/...اصدرت هيئة الجمارك العامة، السبت، تنويها الى كافة المسافرين عبر مطار بغداد والنجف والبصرة، مشددة على ضرورة الحد من حالات التهرب.

وقالت الهيئة في بيان "ننوه لكافة المسافرين المغادرين والقادمين للعراق بان صالات المسافرين في المطارات بغداد ، البصره ، النجف تتعامل مع الهدايا والامتعة الشخصية فقط وغير مسموح بادخال البضائع والمواد التي تحمل الصفة التجارية عن طريق صالات المسافرين".

وأكدت الهيئة انها "قد أعلنت خلال الفترات الماضية عن ضبط وحجز كميات كبيرة من الادوية البشرية والمكملات الغذائية ومختلف المواد المخالفة لضوابط الاستيراد المعتمدة والتي جاءت بكميات تجارية بدون موافقات رسمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

وتابعت الهيئة انها "قد أعلنت الشهر الماضي عن ضوابط ألامتعة الشخصية ونوع المواد المسموح للمسافرين بأدخالها واخراجها عبر صالات المطارات في العراق وفق ضوابط البنك المركزي العراقي الصادرة ضمن القرار رقم (١) لسنة ٢٠١٩".

وتابع ان "ذلك يأتي هذا ضمن توجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك لغرض متابعة تنفيذ الأنظمة والقوانين والحد من حالات التهرب ومخالفة الأحكام النافذة لدخول البضائع والسلع والدعوة إلى كافة الجهات المعنية الى الإلتزام بالمهام المُناطة بها في حدود إختصاصاتها".انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تصدر تنويها الى المسافرين عبر مطار بغداد والنجف والبصرة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تصدر تنويها الى المسافرين عبر مطار بغداد والنجف والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).