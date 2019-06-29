‪‎‪نيجيرفان بارزاني يجتمع مع وفد مجلس الأمن الدولي

2019/06/29 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، اجتماعا مع وفد من مجلس الأمن الدولي يتألف من ممثلي عدد من الدول الأعضاء في المجلس.

وكان وفد مجلس الأمن الدولي قد اجتمع صباح اليوم السبت مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

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