اعتقالات لمحتجين اعتدوا على سفارة البحرين.. الحكومة العراقية: لن نتسامح معهم

2019/06/29 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بيانا، اليوم الجمعة، علق فيه على اقتحام السفارة البحرينية في بغداد.

وأعربت الحكومة العراقية في بيان المكتب عن أسفها الشديد “لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين مساء الخميس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية”.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء.

وشدد البيان على أن الحكومة جادة في منع خرق النظام والقانون، وأنها لن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الأعمال، مؤكدة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا يوم أمس على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن: “أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر ويمنع تجاوزه، كما وجه الوزير بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية المعنية بحماية السفارة لتقصيره بالواجب”.

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