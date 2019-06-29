2019/06/29 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تهتم نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” بكلام الآخرين وانتقاداتهم، فتعبر عن أفكارها وأرائها فيما تراه صائبًا، وهذا ما بدا واضحًا في إطلالتها الأخيرة.توجَّهت “كيم كارداشيان” إلى مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك يوم أمس الثلاثاء، واختارت إطلالة كاجوال مُريحة مؤلَّفة من قميص فضفاض أبيض من العلامة التجارية ُEsty يبلغ سعره 21 دولار، طُبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيم كارداشيان ترتدي تيشيرت لوجه مايكل جاكسون في ذكرى وفاته الـ10 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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