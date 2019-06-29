صالح يستقبل وفد مجلس الامن ويؤكد: العراقيون انتصروا على الارهاب بعزيمتهم

2019/06/29 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب صالح، حصل عليه موقع الغدير"، ان" رئيس الجمهورية استقبل ظهر اليوم وفد، مجلس الامن الدولي"، مؤكدا، ان" العراقيين بوحدتهم انتصروا على الارهاب وامامهم مهمة كبير".واضاف صالح، ان" من المهام التي تلقى على عاتق الشعب العراقي هي الحفاظ على وحدتهم بعد الانتصار الكبير الذي حققوه على الارهاب وتحقيق الازدهار ".من جانبه اكد رئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي عن دعمه والمنظمة الدولية للشعب العراقي وحكومته وسيادته ويشيد بالسياسة المتوازية للعراق.لرئيس صالح لأعضاء مجلس الأمن الدولي: العراقيون انتصروا على الإرهاب وحرروا مدنهم وأمامهم مهام كبيرة للحفاظ على وحدته.انتهى..م.م

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