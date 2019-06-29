حامد فضل الله - من الحرب الباردة إلى السلام البارد

2019/06/29 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_فضل_الله الروليت الروسي1:من الحرب الباردة إلى السلام الباردهورست تيلتشيك2تقديم ومراجعة د.حامد فضل الله3 برلين صدر عن دار بيك الألمانية للنشر هذا العام 2019 الكتاب الموسوم "الروليت الروسي" للباحث هورست تيلتشيك.والكتاب من الحجم المتوسط، يضم 233 صفحة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، وستة فصول، بالعناوين التالية:1 ــ رؤية العالم كما هو: دروس الحرب الباردة.2 ــ ذوبان الجليد: فرص ع......

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