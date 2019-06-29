لينا الشّيخ - حشمة - -ذاكرة حاضرة في غياب الوطن- - قراءة في رواية -غربة الحجل- للكاتبة دلال عبد الغنيّ

2019/06/29 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لينا_الشّيخ_-_حشمة "غربة الحجل" هي الرّواية الثّانية للكاتبة السّويديّة، ذات الأصول الفلسطينيّة، دلال عبد الغنيّ.هي رواية عن الذّاكرة في حضور الغياب.رواية تستعيد الماضي الفلسطينيّ وما ألقته رياح الهجرة والحروب على عتبات التّاريخ.بالكلمة توقظ وتحفظ ما قد يسقط في الغياب.في "ظلّ التّانغو"، الرّواية الأولى للكاتبة دلال عبد الغنيّ، بدأت حكاية "فرح"، وفي "غربة الحجل" تستمرّ الحكاية، حكاية مثقلة بذاكرة مريرة وصناديق......

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