أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 8

2019/06/29 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الحمار الإيراني: هل رأيت في حياتك حمارًا من البراز؟الحمار الأميركاني: رأيت في حياتي حميرًا من البصاق أما من البراز فلم أر.الحمار الإيراني: جلالة الحمار البحريني.الحمار الأميركاني: هذا الحمار الكلب رائحة صهري العطنة لهذا.الحمار الإيراني: رائحة صهرك عطنة لأفكاره العطنة.الحمار الأميركاني: لأفكاره العطنة من ناحية ولأصحابه العطنين من ناحية حمار البراز البحريني أولهم وليس حُمَيِّر ال......

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