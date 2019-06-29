نائب: البعث والخلايا المتعاونة مع داعش تحاول تشويه سمعة وزارة الداخلية

2019/06/29 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حذر النائب عن كتلة بدر وعضو لجنة الأمن والدفاع كريم عليوي، من ان حزب البعث المنحل وبعض الخلايا المتعاونة مع داعش تحاول تشويه

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