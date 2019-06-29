قاتلي عائلة بأكملها في منطقة الغزالية بقبضة القانون

2019/06/29 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على المتهمين بقتل عائلة كاملة في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد.





وذكر المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في

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