وزير الدفاع يشيد بالدور الكبير لشيوخ العشائر في التعاون مع القوات الأمنية

2019/06/29 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد وزير الدفاع نجاح الشمري بالدور الكبير لشيوخ العشائر في التعاون مع القوات الأمنية”.وذكر بيان لوزارة الدفاع ” ان الوزير الشمري، استقبل صباح ايوم السبت ، شيوخ عشائر السعيد في منطقة اليوسفية ، حيث قدم الشيوخ التهنئة الى الوزير، متمنين له الموفقية والنجاح في مهامه، مؤكدين دعمهم العالي والتعاون في جميع المجالات.من جانبه، […]

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