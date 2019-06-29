نائبة عن البصرة تحذر من اتساع التظاهرات وتوجه طلبا لعبد المهدي

2019/06/29 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، السبت، من اتساع رقعة التظاهرات في المحافظة بعد التظاهرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية، فيما دعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في المحافظة.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اعدادا كبيرة من المتظاهرين تحشدت امام منزل رئيس مجلس المحافظة صباح […]

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