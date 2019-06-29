لبنان: ندوة فكرية حول الفتوة ودور المرجعية في ترسيخ الخصال الكريمة في المجتمع

2019/06/29 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في لبنان, ندوة فكرية تحت عنوان يوم الفتوة العالمي ودور المرجعية في ترسيخ الخصال الكريم في المجتمع المتحضر .حيث شهدت الندوة شخصية دينية وثقافية , تحدثت للنعيم نيوز عن الفتوة ومصاديقها وكيفية الاستفادة من هذا اليوم الذي خصصه سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله).لمتابعة التقرير …

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