“بالفيديو” وفد مجلس الامن في حضرة عبد المهدي وصالح.. دعم دولي لسيادة العراق واستقراره وتوجهات حكومته

2019/06/29 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، السبت، إن تضحيات العراقيين وانتصارهم على داعش تستحق دعما أكبر لجهود الإعمار.واشار عبد المهدي خلال لقائه اعضاء مجلس الامن الدولي الذين يزورون بغداد حاليا الى ان العراقيين توحدوا بفتوى المرجعية الدينية العليا وحققوا الانتصار على داعش.من جهتهم أشاد اعضاء مجلس الأمن يشيدون بسياسة […]

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