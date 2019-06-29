الحكيم معزيا باستشهاد الإمام الصادق: لنتأسى فيه باستيعاب الآخر

2019/06/29 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عزى رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، السبت، بذكرى استشهاد الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)، داعيا إلى ضرورة التأسي به في إدارة الاختلاف واستيعاب الاخر.وقال الحكيم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “في ذكرى شهادته الاليمة، نقف وقفة الاكبار امام شخصية الامام الهمام جعفر بن محمد الصادق “عليهما السلام” ، […]

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